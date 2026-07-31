749 Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2026 r. w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2026 r.”

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748 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2025 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne