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748 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2026 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2025 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
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