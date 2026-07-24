1000 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2026 r. w sprawie sposobu obliczania kosztu netto realizacji przez przedsiębiorcę wyznaczonego obowiązku w zakresie usługi powszechnej

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999 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy

998 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

997 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

996 Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2026 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o Międzynarodowej Korporacji Finansowej, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r.

995 Umowa o Międzynarodowej Korporacji Finansowej, sporządzona w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r.

994 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 16 lipca 2026 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu oraz trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej