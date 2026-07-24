726 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2026 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

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725 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 maja 2026 r. nr 112.19.2026 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady

724 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 lipca 2026 r. w sprawie uznania dotychczasowej kwalifikacji rynkowej „Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji za kwalifikację sektorową