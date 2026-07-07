905 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2026 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług przez przedsiębiorcę komunikacji elektronicznej

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904 Ustawa z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

903 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

902 Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny

901 Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

900 Ustawa z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki