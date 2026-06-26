643 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 czerwca 2026 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2025 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

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642 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

641 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw