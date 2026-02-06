Rzeczpospolita
Monitor Polski z 6 lutego 2026 r. (poz. 183-188)

Publikacja: 06.02.2026 21:09

dział prawa

188 Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w zakresie onkologii”

187 Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynków podmiotu leczniczego „Patronka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku na potrzeby oddziałów opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem”

186 Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój diagnostyki i terapii onkologicznej w południowo-zachodniej Wielkopolsce poprzez budowę i doposażenie infrastruktury strategicznej ośrodka radioterapii i medycyny nuklearnej w Lesznie”

185 Uchwała nr 46 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie potencjału diagnostycznego i terapeutycznego szpitala onkologicznego – Radomskiego Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca ’76”

184 Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Optymalizacja ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej chorych na nowotwory w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym”

183 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

