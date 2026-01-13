Aktualizacja: 13.01.2026 09:45 Publikacja: 13.01.2026 07:56
51 Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Zapewnienie kompleksowej opieki psychiatrycznej dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu”
50 Uchwała nr 3 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i przebudowa komórek szpitala psychiatrycznego wraz z wyposażeniem, posadowieniem kontenerowej poradni zdrowia psychicznego wraz z wyposażeniem i rewitalizacją przyległego parku w celu poprawy jakości świadczeń”
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw...
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusz Łubowski, który w grudniu uchylił europejski nakaz aresztowania (ENA)...
Resort rozwoju szuka sposobu na ukrócenie plagi nielegalnego przekształcania domów jednorodzinnych w kwatery rob...
Część rodziców może liczyć na wcześniejszą wypłatę świadczenia 800 plus w styczniu. Przelewy z ZUS dotrą do świa...
Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w systemie sędziowskich dyscyplinarek. Resort chce m.in. żeby rzeczn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas