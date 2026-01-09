Monitor Polski z 9 stycznia 2026 r. (poz. 36-49)

Aktualizacja: 09.01.2026 23:18 Publikacja: 09.01.2026 22:58
49 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2025 r., z podziałem na województwa
48 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2026 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku
47 Komunikat Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 30 grudnia 2025 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego
46 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 777/2025 o nadaniu orderu
45 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 776/2025 o nadaniu odznaczeń
44 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 773/2025 o nadaniu odznaczenia
43 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 772/2025 o nadaniu odznaczeń
42 Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego
41 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2025 r. nr rej. 769/2025 o nadaniu odznaczenia
40 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2025 r. nr rej. 767/2025 o nadaniu orderu
39 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 765/2025 o nadaniu orderów i odznaczenia
38 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2025 r. nr rej. 760/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń
37 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r. nr rej. 757/2025 o nadaniu odznaczeń
36 Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy
35 Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Kontynuacja modernizacji oraz wsparcie rozwoju opieki psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”
