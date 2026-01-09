Monitor Polski z 9 stycznia 2026 r. (poz. 36-49)

49 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2025 r., z podziałem na województwa

48 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2026 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku

47 Komunikat Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 30 grudnia 2025 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

46 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 777/2025 o nadaniu orderu

45 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 776/2025 o nadaniu odznaczeń