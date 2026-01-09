Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Monitor Polski z 9 stycznia 2026 r. (poz. 36-49)

Publikacja: 09.01.2026 22:58

dział prawa

49 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 stycznia 2026 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2025 r., z podziałem na województwa  

48 Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2026 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku  

47 Komunikat Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 30 grudnia 2025 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  

46 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 777/2025 o nadaniu orderu  

45 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 776/2025 o nadaniu odznaczeń  

Reklama
Reklama

44 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 773/2025 o nadaniu odznaczenia  

43 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 772/2025 o nadaniu odznaczeń  

42 Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego  

41 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2025 r. nr rej. 769/2025 o nadaniu odznaczenia 

40 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2025 r. nr rej. 767/2025 o nadaniu orderu 

39 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 765/2025 o nadaniu orderów i odznaczenia 

Reklama
Reklama

38 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2025 r. nr rej. 760/2025 o nadaniu orderów i odznaczeń  

37 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r. nr rej. 757/2025 o nadaniu odznaczeń  

36 Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy  

35 Uchwała nr 1 Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Kontynuacja modernizacji oraz wsparcie rozwoju opieki psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Akty Prawne Mp
Od 7 stycznia 2026 r. zaczną obowiązywać zmiany w podatku od spadków i darowizn
Podatki
Od 7 stycznia nowe zasady rozliczania podatku od spadków i darowizn
Jedna z ważniejszych zmian wchodzącej w życie nowelizacji dotyczy odwołań od decyzji o pozwoleniu na
Nieruchomości
Trudniej będzie zablokować sąsiadowi budowę. Wchodzą w życie nowe przepisy
Podwyżka abonamentu RTV od stycznia 2026. Ile wyniosą opłaty?
Prawo dla Ciebie
Abonament RTV w górę. Tyle zapłacimy w 2026 r.
Zmiany w harmonogramie wypłat 800 plus w styczniu 2026. Kiedy rodzice otrzymają przelewy z ZUS?
Praca, Emerytury i renty
Kiedy wypłaty 800 plus w styczniu 2026? Zmiany w terminach przelewów
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
SN: Współwłaściciel nie ma prawa żądać całego odszkodowania za czynsz
Nieruchomości
SN: Współwłaściciel nie ma prawa żądać całego odszkodowania za czynsz
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama