Monitor Polski z 7 stycznia 2026 r. (poz. 23 - 33)

Publikacja: 08.01.2026 07:52

33 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2025 r. nr rej. 756/2025 o nadaniu odznaczeń 

32 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2025 r. nr rej. 755/2025 o nadaniu odznaczeń 

31 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. nr rej. 746/2025 o nadaniu odznaczeń 

30 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. nr rej. 743/2025 o nadaniu odznaczenia 

29 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. nr rej. 740/2025 o nadaniu orderu 

28 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 735/2025 o nadaniu odznaczeń 

27 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. nr rej. 718/2025 o nadaniu orderów 

26 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2025 r. nr rej. 716/2025 o nadaniu odznaczeń 

25 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. nr rej. 713/2025 o nadaniu odznaczeń 

24 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r. nr rej. 689/2025 o nadaniu odznaczeń 

23 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2025 r. nr rej. 650/2025 o nadaniu odznaczeń 

