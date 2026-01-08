Monitor Polski z 7 stycznia 2026 r. (poz. 23 - 33)

Aktualizacja: 08.01.2026 08:27 Publikacja: 08.01.2026 07:52
33 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2025 r. nr rej. 756/2025 o nadaniu odznaczeń
32 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2025 r. nr rej. 755/2025 o nadaniu odznaczeń
31 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. nr rej. 746/2025 o nadaniu odznaczeń
30 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. nr rej. 743/2025 o nadaniu odznaczenia
29 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. nr rej. 740/2025 o nadaniu orderu
28 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2025 r. nr rej. 735/2025 o nadaniu odznaczeń
27 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. nr rej. 718/2025 o nadaniu orderów
26 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2025 r. nr rej. 716/2025 o nadaniu odznaczeń
25 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. nr rej. 713/2025 o nadaniu odznaczeń
24 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2025 r. nr rej. 689/2025 o nadaniu odznaczeń
23 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2025 r. nr rej. 650/2025 o nadaniu odznaczeń
