Biedroń o CPK: Potrzebne. 14 mln Polaków bez dostępu do transportu publicznego

My wierzymy w to, że tego typu projekty walczą z wykluczeniem komunikacyjnym - mówił w rozmowie z RMF FM europoseł Nowej Lewicy, Robert Biedroń, pytany o to czy Polsce potrzebny jest Centralny Port Komunikacyjny.