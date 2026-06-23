Zbigniew Derdziuk od środy przestanie pełnić funkcję prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - poinformował PAP we wtorek przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS Liwiusz Laska. Potwierdził też, że jest kandydatem na nowego prezesa Zakładu.

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Zbigniew Derdziuk był następcą Gertrudy Uścińskiej

Zbigniew Derdziuk był prezesem ZUS od 30 kwietnia 2024 r. Zastąpił na tym stanowisku Gertrudę Uścińską.

Prezesa ZUS powołuje premier na wniosek ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Wcześniej kandydata opiniuje rada nadzorcza ZUS.

Czytaj więcej: ZUS Zbigniew Derdziuk, nowy-stary prezes ZUS rozpoczyna pracę Następca Gertrudy Uścińskiej wraca na stanowisko po ponad dziewięcioletniej przerwie. Za pierwszej kadencji Zbigniewa Derdziuka w ZUS wdrożono kilk... Pro

Przewodniczący RN ZUS Liwiusz Laska poinformował PAP, że zgodnie z dokumentem podpisanym przez premiera Donalda Tuska, Derdziuk zostanie oficjalnie odwołany z dniem 24 czerwca.

- Minister występuje, a właściwie już wystąpił, do Rady Nadzorczej ZUS-u o zaopiniowanie nowego kandydata (na prezesa). Rada Nadzorcza wydaje opinię, a jak to zrobi, to Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej występuje do premiera o powołanie nowego prezesa - wyjaśnił Liwiusz Laska, który prócz przewodniczenia radzie nadzorczej ZUS jest także dyrektorem generalnym MRPiPS.

Liwiusz Laska następcą Derdziuka? Kim jest kandydat

Liwiusz Laska potwierdził też, że we wniosku do RN wskazano jego kandydaturę na nowego prezesa Zakładu.

Kandydat jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przez 12 lat pełnił funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 r. do grudnia 2023 r. był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Prawny, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Obsługi Ministerstwa i Departament Informatyki.

Jako pierwszy informację o odwołaniu prezesa ZUS podał Business Insider Polska.