Czy organizacje pozarządowe dostaną wsparcie powodziowe? "Wykonały wielką pracę"

Dzieci na zieloną szkołę z tysiącem złotych

Komisja zdążyła w piątek przyjąć jeszcze wiele innych propozycji z rządowego projektu. Zaakceptowano propozycję dodatkowego świadczenia dla dzieci z terenów powodziowych w wysokości tysiąca zł. Przyjęto też propozycję autorstwa Związku Miast Polskich, zmierzającą do usprawnienia organizacji tzw. zielonych szkół. Chodzi w niej m.in. o to, by gmina mogła finansować takie zajęcia dla dzieci z innej gminy.

Na terenach powodziowych mają zostać też poluzowane rygory handlu w niedzielę. Zostanie dopuszczona praca polegająca na rozładunku towarów czy ich układaniu na półkach w sklepie, choć nie zostanie dopuszczony handel jako taki.

Uznanie posłów zyskała tez propozycja dodatkowych 20 dni urlopu dla pracownika, który zajmuje się w tym czasie usuwaniem skutków powodzi u siebie w domu oraz u jego bliskich. Pracownik ma za ten czas dostawać pełne wynagrodzenie, natomiast pracodawca będzie mógł uzyskać zwrot kosztów tego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Rekompensaty te mają pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wprawdzie poseł Janusz Cieszyński (PiS) domagał się, by podnieść to świadczenie do 1,5 przeciętnego wynagrodzenia, ale nie zyskało to uznania komisji.

Posłowie dyskutowali też o ewentualnym rozszerzeniu możliwości odraczania składek na ubezpieczenie społeczne od przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi. Jednak, jak zauważył wiceminister pracy Sebastian Gajewski, istniejące już przepisy ustawy powodziowej oraz ogólne przepisy o tych składkach są w zupełności wystarczające i już zadziałały. – Klęska żywiołowa już dziś jest przesłanką odroczenia czy umorzenia składek. Dotychczas w oddziałach ZUS ponad pięciuset płatników tych składek złożyło wnioski o te ulgi i umorzenia – poinformował Gajewski.