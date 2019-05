Polacy wciąż mało wiedzą o alternatywach dla tradycyjnych papierosów

Papierosy tradycyjne pali 8 milionów Polaków, z których część nie będzie w stanie rzucić nałogu. Mimo to wciąż nie mają dostępu do informacji o alternatywach dla papierosów.

Co czwarty dorosły Polak pali, a od trzech lat liczba palaczy utrzymuje się na niezmienionym poziomie. Co więcej, od 2005 r. liczba osób rzucających nałóg spada tylko nieznacznie, i to mimo restrykcji i podwyżek cen papierosów. Zdaniem ekspertów, zatrzymanie się liczby palaczy na poziomie z 2015 r. może świadczyć o tym, że istnieje pewna grupa konsumentów, która mimo zakazów i ograniczeń nie jest w stanie przestać palić. Lekarze mówią także o uwarunkowaniach genetycznych, sprawiających, że niektóre osoby uzależniają się silniej od innych.

- U podłoża uzależnienia fizycznego, oprócz mechanizmów psychologicznych, leżą zjawiska biochemiczne uwarunkowane genetycznie. Jak każda choroba przewlekła, również i nałóg jest w pewien sposób determinowany genetycznie – mówił podczas debaty „Rzeczpospolitej" pt. „Jak skutecznie przekonać Polaków, by nie palili papierosów?

Rola osób publicznych i badań naukowych w poprawie zdrowia publicznego Polaków", prof. Andrzej M. Fal, Zakładu Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego–Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) i kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Uczestnicy debaty zgodzili się, że uzależnieni od nikotyny, którzy mają problem z rzuceniem palenia, powinni być informowani o mniej szkodliwych alternatywach. Podobnie myślą sami Polacy. Zgodnie z badaniem, przeprowadzonym przez Fundację Forum Konsumentów, 77 proc. uważa, że edukacja społeczeństwa na tematy związane z używkami i ich działaniem jest potrzebna. Jednocześnie przyznają, że ich wiedza w tym zakresie jest niska. Informację na temat papierosów i produktów o zmniejszonej szkodliwości, takich jak e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu, 40 proc. badanych czerpie z internetu, jednego z najmniej wiarygodnych źródeł wiedzy. Jak podsumowuje Fundacja Forum Konsumentów, aż 81 proc. badanych domaga się rzetelnej informacji i wiedzy naukowej na temat mniej szkodliwych alternatyw względem papierosów.

Tymczasem, jak wynika z badania, swoją wiedzę na temat e-papierosów jako „dużą" ocenia zaledwie 10 proc. badanych, a aż 62 proc. uznaje ją za małą albo zerową. Jeszcze mniej znane są badanym tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe, czyli podgrzewacze tytoniu. Tylko 3 proc. uważa, że wie o nich sporo, a ponad połowa nie wie nic.

Jednocześnie 75 proc. Polaków pozytywnie ocenia koncepcję ograniczania szkodliwości palenia, a więc wspieranie produktów o obniżonym ryzyku obok działań promujących rzucanie palenia.

Według lekarzy, informacje o alternatywach dla palenia są szczególnie ważne dla tzw. długoletnich palaczy, którzy nie rezygnują z nałogu nawet wtedy, gdy okazuje się, że cierpią na nowotwór złośliwy, a palenie może nie tylko nasilić objawy, ale także przyspieszyć proces nowotworowy i zwiększyć dolegliwości bólowe. Rezygnacja z papierosów tradycyjnych na rzecz produktów o zmniejszonej szkodliwości ma dla nich kolosalne znaczenie.