Ranking szpitali już w poniedziałek

Na prośbę „Rzeczpospolitej” Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniło poziom usług medycznych w poszczególnych placówkach służby zdrowia. – Ranking to klasyfikacja według określonych kryteriów, pokazująca listę jednostek oraz zdobyte przez nią miejsce po dokonaniu oceny w oparciu o wyznaczone kryteria. Wykonujemy go po to, by dowiedzieć się, na jakiej pozycji jest konkretna jednostka i jak daleko jej do zakładanego w kryteriach wzorca – mówi Michał Bedlicki, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jak dodaje, ranking dostarcza również informacji o tym, co powinno ulec poprawie.

Ranking „Złota setka", obejmuje 100 wielospecjalistycznych szpitali zabiegowych. Opublikujemy też ranking szpitali monospecjalistycznych, obejmujący dziesięć szpitali zabiegowych, oraz ranking dziesięciu najlepszych szpitali niezabiegowych. Przedstawimy także ranking z podziałem na województwa.

W rankingu kryteria zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza, za którą można uzyskać 360 punktów, dotyczy zarządzania. To takie obszary funkcjonowania szpitala jak: budynki, zarządzanie majątkiem, zasilanie w media i instalacje, systemy informatyczne, zarządzanie, finanse.