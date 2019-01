Rak szyjki macicy: Test wykryje chorobę ze 100-procentową skutecznością?

Brytyjscy naukowcy opracowali test, który raka szyjki macicy może wykrywać ze 100-procentową skutecznością. Taka niezawodność badania zaskoczyła nawet jego twórców - donosi medonet.pl.

Polska zajmuje czołowe miejsce w Europie pod względem liczby zachorowań na raka szyjki macicy – z jego powodu codziennie umiera aż 5 Polek.

W większości przypadków raka szyjki macicy wywołują niektóre odmiany wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Można się nim zarazić przez seks (bez prezerwatywy), ale również przez kontakt z bielizną chorego lub korzystanie z tych samych co on przyborów higienicznych.

Stosowany obecnie test na HPV jest w stanie jedynie wykryć obecność wirusa w organizmie, nie zaś realne ryzyko rozwinięcia się nowotworu. W użyciu jest również tzw. test Pap - polega na pobraniu próbek komórek z szyjki macicy i zbadanie ich pod mikroskopem. Niestety obie metody nie są w 100 proc. skuteczne.

Przełomem może okazać się test opracowany przez brytyjskich naukowców z Queen Mary University of London, który, jak wykazano, ze 100-proc. skutecznością wykrywa zmiany rakowe. W badaniach, które przeprowadzili z użyciem nowego testu wykryto 100 proc. z ośmiu inwazyjnych nowotworów szyjki macicy. Wzięło w nich odział 15 744 kobiet w wieku od 25 do 65 lat. Dla porównania, wspomniany wyżej test Pap wykrył zaledwie 25 proc. nowotworów, zaś test HPV - 50 proc.

– To naprawdę ogromny postęp w radzeniu sobie z zakażonymi wirusem HPV kobietami i mężczyznami, których liczba idzie w miliardy na całym świecie. To zrewolucjonizuje badania – podkreślił kierujący pracami naukowców profesor Attila Lorincz. – Byliśmy zaskoczeni tym, jak dobrze nowy test może wykryć i przewidzieć wczesne przypadki raki szyjki macicy. Test wykrył 100 proc. nowotworów. Jest znacznie lepszy niż wszystko, co jest obecnie oferowane – podkreślił.

Jak ocenia naukowiec, wprowadzenie testu na rynek może potrwać co najmniej pięć lat.

Dzięki odkryciu badaczy, rak szyjki macicy mógłby być wykrywany z dużym wyprzedzeniem, co chorym dawałoby szansę na całkowite wyleczenie. Rak szyjki macicy jest bowiem prawie całkowicie uleczalny – warunek jest jeden: musi być wykryty we wczesnym stadium. Niestety w Polsce wciąż zbyt wiele kobiet zbyt późno zgłasza się do lekarza – zajmujemy pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby zachorowań.