Jaki o Glusman w zespole Trzaskowskiego: Korupcja polityczna

"Za bicie we mnie w kampanii z pozycji 'niezależnych ruchów' - dostali stołeczek" - tak były kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki, skomentował wejście byłej kandydatki na prezydenta Warszawy, Justyny Glusman, do wyłonionego po wygranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach zarządu stolicy.

"Jakby to napisała PO - 'korupcja polityczna'. Za bicie we mnie w kampanii z pozycji 'niezależnych ruchów' - dostali stołeczek. To tyle jeśli chodzi o tzw. ruchy miejskie. Wstyd i kompromitacja" - skomentował Jaki.

W wyborach samorządowych w 2018 roku Glusman starowała jako kandydatka na prezydenta Warszawy koalicji Ruchy Miejskie dla Warszawy. W wyborach zdobyła 20 643 głosy (2,32 proc.), zajmując piąte miejsce. Wybory, w I turze, wygrał Rafał Trzaskowski. Patryk Jaki zajął drugie miejsce.

Glusman poinformowała, że w nowym zarządzie Warszawy "będzie odpowiadać za kwestie zrównoważonego rozwoju, a szczególnie za zieleń".

Glusman z wykształcenia jest ekonomistką.