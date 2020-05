Druga kampania PSL: Kosiniak-Kamysz ze spotkaniami w sieci

Zgodnie ze strategią sztabu rozczarowani wyborcy prezydenta Andrzeja Dudy – zwłaszcza na wsi i w mniejszych miejscowościach to jedna z grup elektoratu, po który będzie sięgał Kosiniak-Kamysz. – W mniejszych miejscowościach to on jest jedynym realnym konkurentem dla Andrzeja Dudy – przekonuje nas jeden ze sztabowców Kosiniaka.