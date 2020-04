Bosak: Propozycja Gowina jest nierealistyczna

6 kwietnia PiS złożyło projekt ustawy, która zmienia konstytucję i wydłuża kadencję prezydenta Andrzeja Dudy do 2022 roku. Projekt w czwartek został opublikowany w drukach sejmowych. Czy Konfederacja poprze zmianę ustawy zasadniczej?

Konfederacja nie poprze tego projektu. Nie było do tego momentu z nami żadnych rozmów w tej sprawie i nie uważamy, by taka nowelizacja była potrzebna i możliwa. Warto rozmawiać o poprawieniu konstytucji, sam przedstawiłem w tej sprawie aż 27 tez konstytucyjnych, natomiast o tym trzeba rozmawiać na spokojnie po epidemii i po kryzysie.

Przypomnę, że jako pierwszy proponowałem przełożenie wyborów w trybie stanu nadzwyczajnego, po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Ta opcja ciągle jest na stole. Propozycja Gowina jest zupełnie nierealistyczna, bo nie poprze jej ani Lewica, ani PO. Siły te nie mają żadnego powodu, by dać kolejne dwa lata prezydentury Andrzejowi Dudzie. A bez którejś z tych partii nie ma większości konstytucyjnej.

Jeżeli opozycja unika dialogu z rządzącymi i nie chce wypracować wspólnego porozumienia, to w ten sposób może zostać uznana za winną zagrożenia, jakie mogą nieść z sobą wybory prezydenckie w maju?

To jest aktualna narracja PiS. Prawda jest taka, że wystarczy skorzystać z obecnych przepisów konstytucji i wybory zostaną odsunięte co najmniej do sierpnia. PiS zamiast snuć wizje zmiany konstytucji, powinien ją stosować.