Jackowski: Kaczyński zajmuje się tym, co zawsze

Jackowski zapytany o to, dlaczego Jarosław Kaczyński nie angażuje się w kampanię Andrzeja Dudy, odpowiedział, że jest to kampania prezydencka, więc na pierwszym planie musi być Andrzej Duda.

- Nasz kandydat bardzo dynamicznie prowadzi swoją kampanię, sam miałem okazję jeździć Dudabusem w swoim okręgu, były to bardzo dobre spotkania. Myślę, że nie ma tu nic nadzwyczajnego, jest to zainteresowanie warszawskich salonów, tym co porabia prezes Kaczyński, a pan prezes zajmuje się tym co zawsze, czyli kierowaniem naszym obozem politycznym – skomentował Jackowski.

Senator PiS-u dodał, że „pan prezes Kaczyński jasno zadeklarował, poparcie dla Andrzeja Dudy.”

- Prezes pojawił się na spotkaniu z młodzieżą, gdzie bardzo jasno zadeklarował swoje poparcie dla Andrzeja Dudy (chodzi o Forum Młodych PiS w Lublinie - red.). Proszę zauważyć, że jest jeszcze 12 dni kampanii i niewykluczone, że pan prezes Kaczyński pojawi się i wypowie na bieżące tematy, tym bardziej, że jest bardzo ważną osobą w naszym środowisku. Pragnę również zauważyć, że nie kto inny, tylko pan prezes Kaczyński ogłosił, że naszym kandydatem w 2015 roku będzie pan poseł Andrzej Duda, można powiedzieć, że pan prezes jest ojcem kandydatury, Andrzeja Dudy – ocenił polityk PiS-u.



Jan Maria Jackowski odniósł się również do braku porozumienia kandydatów, co do debaty prezydenckiej. - To jest niedobra sytuacja, kiedy zamiast kampanii i poznawania poglądów kandydatów na różne bardzo ważne kwestie, my dyskutujemy o samej debacie. Sądzę, że lepiej by było, żeby sztaby i media porozumiały się między sobą w tej sprawie – stwierdził senator.