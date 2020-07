Leszek Miller: Andrzej Duda był bardziej komikiem niż poważnym prezydentem

Prezydent Andrzej Duda nie przyjął zaproszenia na debatę z Rafałem Trzaskowskim organizowaną przez TVN, TVN24, Onet oraz WP.

Zdaniem Leszka Millera, Duda dobrze czuje się tylko w telewizji publicznej, "która jest partyjną telewizją Prawa i Sprawiedliwości".

- Czuje się tam dobrze, jest otoczony życzliwością, pytania są proste, łatwe, być może nawet znane - ocenił były premier w rozmowie z TVN24. - To przypomina bunkier, w którym pan prezydent Duda się schronił i nie chce z tego bunkra wysunąć nosa - dodał.

Według Millera prezydent ocenił, że udział w debacie nie pomoże mu w kampanii przed II turą wyborów. - Przecież prowadzę, uzyskałem lepszy wynik niż mój konkurent. Taka konfrontacja z Trzaskowskim jest dużym ryzykiem, więc jeżeli nie stanę do debaty, to nic się stracę. Jeśli wezmę w niej udział, to mogę stracić nawet szansę na reelekcję - ocenił.