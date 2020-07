Prezydent Andrzej Duda przedstawił Eko-Kartę

Ubiegający się o reelekcję prezydent mówił, że to, "w jakich warunkach będziemy żyli - co pijemy, jaką glębę uprawiamy, skąd czerpiemy energię, w jakim otoczeniu mieszkamy" dotyczy każdego, bez względu na wiek.

Andrzej Duda stwierdził, że w Polsce realizowany jest już "cały szerego programów o charakterze ekologicznym, mających chronić powietrze i klimat".

- Mamy nadzieję, że co najwyżej do 2035 r. połowa produkowanej energii elektrycznej to będzie energia ze źródeł odnawialnych, tzw. zielona energia - powiedział prezydent, wspominając o fotowoltaice, farmach wiatrowych oraz "wszystkich innych zielonych źródłach, jakie tylko będziemy mogli wykorzystać".