Siemoniak: Wyborcy Dudy mają czas na zmianę decyzji

Siemoniak pytany o to, czy wygranie II tury przez Trzaskowskiego to misja niemal niewykonalna (w I turze Trzaskowski uzyskał wynik o 13,04 punktu procentowego od urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy - różnica w liczbach bezwzględnych wynosiła między nimi ok. 2,55 mln głosów) odparł, że "fakty są takie, że Trzaskowski jest w II turze, a sondaże pokazują remis".

Poniżej dalsza część artykułu