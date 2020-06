Bortniczuk: Dziwne, że inni kandydaci bardziej atakują Dudę niż Trzaskowskiego Sejm RP / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

- Dziwi mnie to że niektórzy kandydaci opozycyjni bardziej atakują Andrzeja Dudę niż np. Rafała Trzaskowskiego, z którym rywalizują o wejście do II tury. To jest zastanawiające - mówił w rozmowie z TVN24 poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk, wchodzący w skład sztabu wyborczego prezydenta Dudy.