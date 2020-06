Przepychanka na wiecu Trzaskowskiego. Interweniowała policja

Gorąco na wiecu @trzaskowski_ . Przeciwnicy krzyczą, posłanka @pomaska reaguje. Doszło do przepychanek, reaguje policja. pic.twitter.com/eG6jPzJEXZ

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski przemawiał na rynku w Dębicy. Jak informuje Wirtualna Polska, poza jego zwolennikami na miejscu pojawili się także jego przeciwnicy, którzy rozwiesili baner z podobizną Andrzeja Dudy oraz plakat, na którym obraźliwie przypominali Trzaskowskiemu o wycieku nieczystości do Wisły. Zwolennicy PiS mieli mieć również mikrofon z głośnikiem.

Gdy przeciwników Trzaskowskiego było coraz więcej, w którymś momencie do grupy mieli podejść politycy KO Agnieszka Pomaska i Sławomir Nitras. Wirtualna Polska pisze, że kiedy posłanka prawdopodobnie chciała odłączyć głośnik, miała zostać przypadkowo uderzona. Gdy politycy zaczęli filmować całe zajście z bliskiej odległości, jeszcze bardziej sprowokowało to zwolenników Andrzeja Dudy. Miało dojść do przepychanek i krzyków z wyzwiskami. Przeciwnicy kandydata KO jednocześnie skandowali także "Andrzej Duda, Andrzej Duda!".

Incydent został zakończony przez interweniującą policję, która wylegitymowała część osób.

Wirtualna Polska informuje także, że w okolicy wiecu postawiono baner z podobiznami pozostałych kandydatów: Władysława Kosianiaka-Kamysza, Szymona Hołowni, Roberta Biedronia oraz Rafała Trzaskowskiego. "Czy podpisałby pan ustawę: likwidującą program 500 plus, wprowadzającą małżeństwa, a potem adopcje przez pary homoseksualne?” - napisano.