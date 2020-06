Paweł Tanajno: Brakuje emerytury politycznej. Jarosław Kaczyński powinien zająć się wnukami

Zdaniem Tanajno, „nadszedł czas by młodzi Polacy mieli więcej do powiedzenia”. - Czas by starsze osoby odpoczywały, a nie zajmowały się regulowaniem życia Polaków - zaznaczył i zapewnił, że jako prezydent projekt o emeryturze politycznej będzie forsował w Sejmie. - Pomoże on przywrócić normalność i pomoże wrócić na ścieżkę dobrobytu - ocenił.

