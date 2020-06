Kwaśniewski: Druga kadencja Dudy? Złe rozwiązanie dla Polski

Kwaśniewski ocenił, że pierwsza kadencja prezydenta Dudy "dała nam dużo dowodów, że to nie jest prezydentura jakiej potrzebujemy".

Aleksander Kwaśniewski był też pytany o ostatnie wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, krytyczne wobec środowisk LGBT określanych przez prezydenta Dudę mianem "ideologii".

- Postawienie na hasła najbardziej konserwatywne, na pewno zostaną przyjęte przez twardy elektorat PiS-owski, ale czy będą zaakceptowane przez umiarkowane środowiska, przez młode pokolenie? Wydaje mi się, że nie - bo to są poglądy, które ponownie nas dzielą, dyskryminują innych. Skutek może być odwrotny, niż stratedzy prezydenta Dudy sądzą. To, jak to zagra w wyborach będzie świadczyło o nas, o Polakach - ocenił.

- Wygrać można różnymi metodami, ale później zostaje wstyd - dodał.