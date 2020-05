Flis: Wyborów 10 maja nie było, bo większość ich nie chciała

Prof. Flis stwierdził, że - wbrew temu co mówi PiS obarczając odpowiedzialnością opozycję i samorządowców za fiasko wyborów z 10 maja - w rzeczywistości nie odbyły się one, bo "przytłaczająca większość Polaków ich nie chciała".

- Gdyby było inaczej wszyscy musieliby się do tego dostosować - dodał stwierdzając, że przed wyborami z 10 maja samorządowcy czuli, że występują w imieniu większości mieszkańców sprzeciwiając się organizacji wyborów w formie powszechnego głosowania korespondencyjnego.

- Zrzucanie z siebie winy przez rządzących za wybory z 10 maja można zrozumieć, ale to ich nie usprawiedliwia i utrudnia znalezienie własnych błędów - zauważył również socjolog.

Jednocześnie prof. Flis zwrócił uwagę, że obecna specustawa ws. wyborów prezydenckich zakładająca tzw. głosowanie hybrydowe (głosowanie w lokalach z opcjonalnym głosowaniem korespondencyjnym) to "powrót do sytuacji z 2015 roku". - Wrócono do projektu, który był obowiązującym prawem przed pięciu laty - zauważył.