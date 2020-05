Zimoch: Niech sobie PiS wpisze do kolejnej „tarczy”, że Duda jest dożywotnio królem Polski

- Uważam, że gdyby do tego doszło, to wszyscy kandydaci powinni się z nich wycofać, niech Andrzej Duda zostanie sam na placu boju. Albo nie, mam lepsze rozwiązanie. Niech sobie PiS wpisze do kolejnej „tarczy”, że Duda jest dożywotnio królem Polski! I mamy spokój, nikt nie będzie nas wlókł na żadne wybory - stwierdził Zimoch.

Zimoch dodał, że na słowa minister Maląg „można by machnąć ręką, gdybyśmy mieli normalne czasy”. - Ale nie mamy. Mamy za to tępą propagandę rządzących wspomaganych przez usłużne media - ocenił.

Poseł KO jest „najbardziej przerażony” tym, że „Polacy to widzą i nic nie robią”. - To bezprawie przecież kłuje po oczach, a ja nie widzę odpowiedniej reakcji normalnych, żyjących w XXI wieku w Europie ludzi. Zabierają nam ostatni skrawek wolności, PiS kpi sobie z nas w żywe oczy, a my co? My milczymy. Celebryci pokazują swoje mieszkania, celebrytki pokazują, jak same sobie włosy farbują... Ludzie! Czy naprawdę PiS nas już tak zdeformował, że pozwalamy im na cały ten cyrk, który nam szykują? - pytał w rozmowie z Onetem.

- Myślę o tym, żeby 7 maja zorganizować przed polskim Sejmem taki protest, jaki miał miejsce w Izraelu. Żeby Polacy stanęli w przepisowych odstępach i milcząc pokazali PiS-owi, co myślą o jego „kopertowych” wyborach. Ale nie bardzo w to wierzę - dodał Zimoch.