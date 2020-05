Duda: Mam bardzo dużą wiedzę na temat państwa polskiego

- Proszę uważnie obserwować polityków, którzy tak się zachowują i wyciągać z tego wnioski, bo to nie świadczy o niczym innym, jak tylko o ich cynizmie - mówił Andrzej Duda. - To się właśnie nazywa graniem życiem i zdrowiem ludzkim ludzkim, ale i przepisami konstytucji. Pokazuje całkowity brak odpowiedzialności.

Zdaniem prezydenta paradoks polega na tym, że "wielu z tych, którzy wtedy tak krzyczeli, krzyczy, że trzeba pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy doprowadzili do tego, że nie ma wyborów".

Duda stwierdził, że nie chce w szczegółach wdawać się w ocenę, jakie środowiska są za to odpowiedzialne, ale prosił, by zwrócić uwagę, że "dosłownie kilka dni temu słyszeliśmy krzyki od różnych polityków, przede wszystkim oczywiście polityków opozycji, że przeprowadzanie wyborów w czasie pandemii stwarza niebezpieczeństwo dla obywateli, że to jest niemalże zagrożenie dla życia Polaków, że ktoś chce rozsyłać Polakom mordercze koperty".

Prezydent stwierdził, że miał problem z formułą debaty, która narzucała uczestnikom zaledwie minutowy czas wypowiedzi.

- No nie było mi łatwo w tej debacie, nie ukrywam, bo ja mam bardzo dużą wiedzę na temat państwa polskiego. Mógłbym bardzo dużo mówić na temat tego, co zostało zrobione na przestrzeni ostatnich lat. Bardzo chętnie odpowiedziałbym na wszystkie zarzuty i to szeroko, które tam były podniesione, bo część z nich była kompletnie z kosmosu. Natomiast nie było na to czasu - stwierdził Duda.