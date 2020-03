Krzysztof Śmiszek o Jarosławie Kaczyńskim: Po trupach chce zorganizować wybory

Jak ocenił w programie „Onet Rano” Krzysztof Śmiszek, „Jarosławowi Kaczyńskiemu nie chodzi o ludzi”. - Po trupach chce zorganizować wybory 10 maja - podkreślił.

Zdaniem Śmiszka „trzymanie się reguły zrównoważonego budżetu w momencie kryzysu jest jakimś niepotrzebnym fetyszem”. Pytany o działania rządu związane z pandemią koronawirusa powiedział, że „dziś jest moment na poluzowanie reguł finansowych i zaciągnięcie długu”.

Polityk skomentował także decyzję o zawieszeniu kampanii wyborczej przez kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. - Pani Kidawa-Błońska właściwie wyeliminowała się z tej bardzo ważnej debaty o wyborach - powiedział Krzysztof Śmiszek. - Ten ruch pokazał, że chyba nie jest dobrą kandydatką na trudne czasy, w których trzeba podejmować bardzo trudne i odpowiedzialne decyzje - dodał. Jak stwierdził, „to, co zrobiła Małgorzata Kidawa-Błońska wydaje się być dziwaczne”. - To nie do polityków i kandydatów na prezydenta należy bojkotowanie wyborów. Politycy, którzy zdecydowali się kandydować na tak ważny urząd, powinni być w grze i zrobić wszystko, żeby te wybory przesunąć - podkreślił.