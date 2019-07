Jaki program wyborczy przedstawi opozycja?

Nie wiadomo, w jakim formacie partie opozycyjne pójdą do wyborów. Ale już teraz szykują swoje programy.

Opozycyjna układanka personalno-polityczna trwa i nadal nie wiadomo, kiedy się zakończy. Do wyborów jednak coraz mniej czasu. Najwięcej emocji wśród przedstawicieli opozycji w potencjalnym szerokim spektrum budzą kwestie światopoglądowe. Najmniej – kierunki dotyczące takich spraw jak służba zdrowia czy ekologia. Utrzymuje się też wspólna deklaracja, że programy społeczne PiS zostaną zachowane. Poniżej dalsza część artykułu

Politycy Platformy, głównej partii opozycyjnej, deklarowali, że nowa koalicja ma być dużo bardziej spójna niż Koalicja Europejska, a „skrajne" elementy z programów partii będą ze wspólnego programu wyłączone. W tej chwili wszystkie partie i tak coraz wyraźniej, i na swój rachunek, szykują się do prezentacji własnych programów. PiS od piątku w Katowicach ma dyskutować o programie na trzydniowej konwencji. Czytaj także: Opozycja odda PiS-owi wybory walkowerem?

– Czas ucieka – przyznają w kuluarach politycy wszystkich opcji opozycyjnych. Zwłaszcza że wybory odbędą się najpewniej 13 października, co oznacza krótką i intensywną kampanię jesienną.

Plany Platformy Na uformowanie się bloku opozycji nie czeka ani Platforma, ani jej potencjalni koalicjanci. W czwartek PO zaprezentuje swój plan dotyczący polityki zagranicznej. W spotkaniu weźmie udział lider PO Grzegorz Schetyna, wiceszef partii Tomasz Siemoniak, jak również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To zgodne z przewidywaniami i deklaracjami, że w kampanii wyborczej PO istotną rolę odegra Trzaskowski.

W programie PO i koalicjantów będą też fragmenty wynikające z cykli spotkań Platformy w całej Polsce, które odbywały się w ostatnich latach. Mają zostać podsumowane na konwencji 12–13 lipca. Wtedy być może będzie już znany pełny format koalicji, która pójdzie do jesiennych wyborów. Politycy PO z cykli spotkań „w terenie" wskazują między innymi projekt „(S)prawa Polek". Zakończył się on podpisaniem w styczniu deklaracji, która zawiera postulaty m.in. wsparcia dla programu in vitro, realizacji polityki antyprzemocowej, edukacji seksualnej w szkołach.

Platforma chce też przypomnieć o swoim programie senioralnym, który był dyskutowany w analogicznym cyklu spotkań i nosi nazwę „Polska seniora". Na konwencji zostanie też zaprezentowany plan reformy mediów publicznych, można się również spodziewać dyskusji o odwróceniu zmian w systemie sądownictwa.

To nie wszystko. Jeszcze przed wyborami Andrzej Halicki, obecnie europoseł PO, w rozmowie z „Rzeczpospolitą" mówił, że do wspólnego planu koalicji istotny wkład wniosą Zieloni ze swoją proekologiczną wrażliwością, istotną dla ludzi młodych. Kolejnym punktem ma być (zarysowany jeszcze w kampanii europejskiej) plan dotyczący opieki zdrowotnej. Kolejnym ważnym tematem konwencji i paneli dyskusyjnych w trakcie konwencji będą wątki samorządowe dotyczące kompetencji samorządów i decentralizacji. Wezmą w niej udział wszystkie partie i środowiska, które do połowy lipca przyłączą się do wspólnego bloku lub już się przyłączyły (Nowoczesna, Inicjatywa Polska, samorządowcy).

Zielona energia 30 jasnych propozycji programowych to pomysł SLD na wkład w koalicję, w której będzie uczestniczył Sojusz. Jak zadeklarował w poniedziałek Włodzimierz Czarzasty, zespół programowy SLD zakończył już pracę. Partia Czarzastego w kampanii do PE ogłosiła już program „Po prostu mieszkanie" zakładający budowę 800 tys. mieszkań o powierzchni 50 mkw.

Swój program akcentuje od dawna PSL. Dla Władysława Kosiniaka-Kamysza kluczowy jest program „Emerytura bez podatku". PSL deklarowało, że nie weźmie udziału w żadnej koalicji bez oświadczenia o realizacji tego programu. Ludowcy stawiają też na OZE. W trakcie kampanii zaproponowali także stopniowe wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy i obniżkę PIT do 15 proc.