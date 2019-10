Aleksander Kwaśniewski zachęca, aby głosować na Michała Kamińskiego

Michał Kamiński, który startuje do Senatu z okręgu podwarszawskiego opublikował na swoim profilu na Facebooku spot reklamowy, w którym popiera go były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

- Kiedyś bardzo się różniliśmy, dziś wspólnie walczymy o polską demokrację - mówi w spocie Kwaśniewski. - Michał Kamiński startuje do Senatu z drogiego mi okręgu podwarszawskiego. Popieram go, oddajcie na niego swój głos. Jest doświadczony, energiczny i nie zawiedzie - dodaje były prezydent.



Sam Michał Kamiński podkreślił we wpisie, że „jest dumny z poparcia Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego” oraz dziękuje, gdyż „jest to dla niego bardzo ważne”.



Michał Kamiński był kiedyś zawiązany z Prawem i Sprawiedliwością. Współtworzył między innymi zwycięską kampanię prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2005 roku. Później przeszedł do PJN, następne do PO i Unii Europejskich Demokratów (UED).



W wyborach 13 października Michał Kamiński startuje na senatora w okręgu obejmującym powiaty na południe od Warszawy. Zmierzy się z Konstantym Radziwiłłem.