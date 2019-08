Lubnauer: Można powiedzieć, że jest porozumienie ws. Senatu tv.rp.pl

To jest bardzo ważne porozumienie, bo pozwala na to, żeby nie było bratobójczej wojny na opozycji, czyli żeby zwiększyć szansę kandydatów opozycji - mówiła o wspólnej liście opozycji w wyborach do Senatu przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.