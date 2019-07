Czarzasty: Codziennie mamy nowych partnerów. Dziś Strajk Kobiet

Pytany, czy wystartuje w wyborach parlamentarnych, szef SLD odpowiedział: "No na pewno". Z pierwszego miejsca na warszawskiej liście lewicowej koalicji? - Nie, tego żeśmy nie ustalali jeszcze. Przyjdzie czas, to będziemy wszystkie sprawy ustalali. Rozpoczynamy tę dyskusję w czwartek - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Jak relacjonował przewodniczący SLD, spotkanie ze Strajkiem Kobiet ma odbyć się w środę, wcześniej odbyły się rozmowy z Unią Pracy, PPS oraz Kongresem Świeckości. - PPS dołączył do nas w sobotę, Inicjatywa Feministyczna dołączy w tym tygodniu. Codziennie mam dwa-trzy spotkania z różnymi podmiotami - mówił Czarzasty.

- Podjęliśmy decyzję o współpracy w piątek. Gwarantuję, że w ciągu tygodnia będziemy mieli w bardzo wielu sprawach jasność - zapewnił. - Codziennie dochodzi do nas jakiś podmiot nowy, dzisiaj na przykład Strajk Kobiet - powiedział Czarzasty.

SLD chciało, by wyborach do parlamentu opozycja startowała, jak w wyborach do europarlamentu, czyli jako Koalicja Europejska, współtworzona m.in. przez Platformę Obywatelską, SLD i PSL.

Na wspólny start z lewicą nie zgadzał się PSL.

PO postanowiła, że wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polska utworzy Koalicję Obywatelską.

Czarzasty powiedział, że zachował się uczciwie, gdy z tworzeniem koalicji lewicowej czekał na decyzje partnerów z wyborów europejskich. Szef SLD przyznał, że z powodu tego oczekiwania lewica jednoczy się późno.

Zdaniem Czarzastego, Platforma doszła do wniosku, że nie chce wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Według szefa SLD, PO liczy, że za dwa-trzy lata zabraknie pieniędzy na sprawy socjalne, powstanie bałagan w państwie i w rezultacie dojdzie do przyspieszonych wyborów.