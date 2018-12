Nie żyje prof. Romuald Dębski

W wieku 62 lat zmarł wybitny ginekolog, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, prof. Romuald Dębski.

Profesor Romuald Dębski od kilku dni przebywał w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Komunikat w tej sprawie opublikowała 12 grudnia rodzina profesora.

Na oddziale prowadzonym przez profesora przeprowadzano najbardziej skomplikowane operacje kardiologiczne na świecie, w tym zakładanie stentów noworodkom z ciężkimi wadami serca. W plebiscycie „Idealna Klinika” magazynu „Medical Tribune”jego oddział w Szpitalu Bielańskim wybrano w tym roku najlepszym w kraju.

Profesor leczył również pacjentki z chorobami nowotworowymi, prowadząc opracowany dla nich program rezerwacji płodności, czy z rzadkimi zaburzeniami endokrynologicznymi.

Romuald Dębski, choć podkreślał, że byłby szczęśliwy, gdyby w Polsce nie było konieczności przeprowadzania aborcji, był zwolennikiem podejmowania decyzji przez kobietę w kwestii jej rozrodczości. - Aborcja to naprawdę jest obrzydliwa rzecz. Ale powinienem być z pacjentką na dobre i na złe - mówił profesor w jednym z wywiadów.

Głośna przed kilkoma laty decyzję ówczesnego szefa szpitala św. Rodziny w Warszawie, prof. Zbigniewa Chazana, który odmówił aborcji kobiecie noszącej śmiertelnie chory płód, nazwał "decyzją medycznie skandaliczną".

- Zysk z podjęcia decyzji o nieprzeprowadzeniu aborcji i z faktu, że pacjentka musiała urodzić to dziecko, jest taki, że ktoś ma czyste sumienie - mówił wówczas prof. Dębski. Pacjentka ta ostatecznie urodziła dziecko w Szpitalu Bielańskim, na oddziale prof. Dębskiego.

Był też zwolennikiem metody in vitro i krytykiem ograniczania tej metody, zastępowanej przez naprotechnologię - jego zdaniem nie jest to metoda leczenia niepłodności, a jedynie nauka prokreacji. Argumentował, że koszty wprowadzania naprotechnlogii, znacznie mniej skutecznej niż in vitro, ostatecznie znakomicie przewyższą koszty zapłodnienia pozaustrojowego.

Był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, dwukrotnym wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, byłym prezes Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy, redaktorem naukowym kilkunastu podręczników z zakresu położnictwa, ginekologii, endokrynologii i ultrasonografii, wykładowcą, organizatorem szkoleń i kongresów naukowych dla lekarzy, współautorem książki "Bez znieczulenia. Jak powstaje człowiek".