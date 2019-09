Biedroń: Jesteśmy trzema królami, którzy przyniosą zbawienie naszemu krajowi

- Jaki numer powinien przypaść dzisiaj Lewicy? Kiedy w sondażach Lewica to trzecia siła polityczna? Kiedy na Lewicy mamy trzy partie polityczne, tworzące tę szeroką koalicję społeczną i kiedy liderami tej Lewicy jest trzech tenorów? To co państwu innego może przyjść do głowy? - mówił po południu w Sieradzu lider Wiosny Robert Biedroń,

- My po prostu, w naturalny sposób jesteśmy trzema królami, razem z królowymi, które przyniosą zbawienie naszemu krajowi. Oczywistą oczywistością jest, cytując klasyka, że Lewica to numer trzy – dodał Biedroń.

- Niedługo jednak nasza formacja będzie numerem jeden w Polsce. To nasza esencja, nasza tożsamość - zapowiedział.

W piątek do Sieradza zawitał "Lewicobus", z liderami SLD, Wiosny i Razem - oprócz Biedronia w mieście gościli Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg.