Atak na Wałęsę - agresor krzyczał: „Bolek” i uciekł

Do napaści doszło po tym, gdy były prezydent skończył jeść śniadanie i wracał do pokoju. „Zobaczył go jakiś mężczyzna. Zaczął krzyczeć »Bolek«". Poszedł za nami do windy. Był bardzo agresywny. Ponieważ z prezydentem była jego ochrona, skończyło się na agresji słownej" – relacjonował Onetowi Adam Domiński.