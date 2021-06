Spór o pomnik Solidarności w Warszawie. Związek zawiadomił prokuraturę

- To smutne, że zamiast być dumnym, że znak „Solidarność", w otoczeniu fragmentów muru berlińskiego, stanął w sercu Warszawy, jako symbol wolności próbuje się go zawłaszczać. To nie jest czyjeś wyłączne logo, tylko symbol walki o wolny kraj, który należy do nas wszystkich i którym chcemy się dzielić z tymi, którzy dzisiaj solidarności bardzo potrzebują - napisała na Twitterze Monika Beuth-Lutyk, rzecznik stołecznego ratusza.