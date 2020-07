Ratusz: Do zalania Wisłostrady przyczyniło się budowane przez MON muzeum

W poniedziałek w Warszawie w ciągu 30 minut spadło 48,5 l wody na metr kwadratowy. Z powodu ulewy straż pożarna otrzymała 518 zgłoszeń.

Miejskim służbom pomagało 5 plutonów straży pożarnej z podwarszawskich gmin. Dodatkowo MPWiK otrzymało 59 zgłoszeń, dotyczących problemów z kanalizacją.

Przez około dwie godziny nieprzejezdna była Wisłostrada na wysokości Cytadeli.

"Wiemy, co przyczyniło się do zalania Wisłostrady podczas ulewy 29.06. To zanieczyszczenia ze źle zabezpieczonej budowy Muzeum Wojska Polskiego prowadzonej przez MON – wzywamy do jej pilnego zabezpieczenia! Brud zapchał studzienki, to naraża warszawiaków i służby" - poinformowała rzeczniczka Ratusza Karolina Gałecka.

