Strajk głodowy i próby samobójcze na statku z migrantami

Organizacja poinformowała, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa migrantów i załogi. Statek, który znajduje się na Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii, od ponad tygodnia czeka na pozwolenie na przycumowanie do brzegu w jednym z portów we Włoszech lub na Malcie. W ostatnich dniach wzrosło napięcie na pokładzie, o czym poinformował znajdujący się tam reporter agencji AFP. Według jego relacji, migranci są coraz bardziej zdesperowani, by dostać się ląd, inni z kolei są wzburzeni tym, że nie mogą zadzwonić do swoich rodzin, by poinformować je, że są bezpieczni.

