Trzymiesięczne nabożeństwo uchroniło imigrantów

W kościele Bethel w Hadze schroniła się rodzina Tamrazyanów - uchodźców politycznych z Armenii.

We wrześniu holenderskie władze wydały nakaz deportowania Ormian.

Z pomocą rodzinie przyszedł pastor Axel Wicke, który udzielił im schronienia w kościele.

Aby uniemożliwić wyprowadzenie rodziny ze świątyni, duchowni z całej Holandii przez 96 dni bez przerwy odprawiali nabożeństwo. Zgodnie bowiem z holenderskimi przepisami policja nie ma prawa wejść do kościoła podczas trwania modlitw - pisze Onet.

Nabożeństwo rozpoczęto 26 października. Władze zmieniły zdanie co do deportacji rodziny w ostatnią środę. Rząd nie tylko zrezygnował z usunięcia z Holandii rodziny Tamrazyanów, ale zapowiedział, że przyjrzy się sytuacji innych uchodźców oczekujących na decyzje w sprawie azylu.

Rodzina Ormian po zakończeniu nabożeństwa podziękowała na Twitterze wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken die bijgedragen heeft aan dit wonderlijke #kerkasielBethel



We hebben het samen gedragen, met álle vrijwilligers, voorgangers, bezoekers etc #kinderpardon pic.twitter.com/5qXeHjm2G4