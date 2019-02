Nowy szef CPK. Specjalista od kolei pokieruje megalotniskiem

Piotr Malepszak, członek zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego, został p.o. prezesem spółki — zdecydowała rada nadzorcza. Zastąpił na tym stanowisku mec. Jacka Bartosiaka, który zrezygnował w tym tygodniu z powodów osobistych.

Nowy szef CPK przyszedł do spółki z Kolei Dolnośląskich, w których od stycznia 2017 był członkiem zarządu. Wcześniej od 2008 roku pracował w PKP Polskich Liniach Kolejowych, gdzie był m.in. dyrektorem biura i pełnomocnikiem ds. rewitalizacji linii kolejowych.

Ostatecznie jednak prezes CPK zostanie wyłoniony w konkursie. Dzisiaj wszystkie decyzje dotyczące spółki podejmuje cały zarząd, w którym prócz Piotra Malepszaka są jeszcze odpowiedzialny za komponent lotniczy CPK, Dariusz Sawicki oraz Marcin Wrona, który odpowiada za finanse spółki.

Centralny Port Komunikacyjny ma zostać otwarty w 2027 roku, a ten termin pełnomocnik rządu ds. tego projektu, wiceminister infrastruktury, Mikołaj Wild nadal uważa za realny. Koszt inwestycji, która będzie zlokalizowana 37 km na zachód od Warszawy, jest szacowany na ok. 35 mld złotych. Zgodnie z planami na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany tam Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwał do 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia kolejowe na terenie kraju, które umożliwią przejazd pociągiem między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Według wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury, inwestycja umożliwi stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.