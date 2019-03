Francja: Zradykalizowany w więzieniu islamista zaatakował nożem dwóch strażników. "Krew była wszędzie"

Więzień z placówki w północno-zachodniej Francji poważnie ranił dwóch strażników, atakując ich ceramicznym nożem. Według władz zdarzenie traktowane jest jako akt terroru.

- Nie ma wątpliwości co do terrorystycznej natury tego ataku - powiedziała dziennikarzom minister sprawiedliwości Nicole Belloubet. Władze Normandii poinformowały, że do więzienia o wysokim poziomie bezpieczeństwa w Conde-sur-Sarthe wysłano regionalną policję oraz jednostki taktyczne RAID. Napastnik został zatrzymany.

Poniżej dalsza część artykułu

Według pierwszych doniesień winnym zdarzenia jest 27-letni więzień Michael Chiolo, który w więzieniu stał się radykalnym islamistą. Do jego ataku, w czasie którego miał wykrzykiwać "Allahu Akhbar", doszło w czasie wizyty jego partnerki w strefie odwiedzin.

Francja doświadczyła szeregu ataków ze strony islamistycznych ekstremistów od 2015 r. i jest stara się być czujna w związku z obawą powrotu do kraju dżihadystów walczących w Syrii dla tzw. Państwa Islamskiego - zwraca uwagę AFP.

Chiolo w chwili ataku miał przy sobie ceramiczny nóż. Policja bada, czy otrzymał go od partnerki odwiedzajacej go w więzieniu. - To była prawdziwa próba morderstwa, wszędzie była krew, strefa odwiedzin rodzinnych była miejscem bitwy - powiedział Alassanne Sall ze związku zawodowego Force Ouvriere.

Jeden ze strażników odniósł poważną ranę klatki piersiowej, drugi otrzymał ciosy nożem w twarz i plecy.

Chiolo odsiaduje wyrok 30 lat więzienia za porwanie prowadzące do śmierci, rozbój i terroryzm. Został skazany w 2015 roku razem z kolegą, z którym zaatakowali 89-letniego mężczyznę. Ofiara zmarła, gdy napastnicy rabowali jego mieszkanie. Został również skazany na rok więzienia - kiedy był już osadzony - za to, że namawiał współwięźniów do "odtworzenia" ataku bojowników Państwa Islamskiego na salę koncertową Bataclan w Paryżu w listopadzie 2015 roku.

Więzienie Conde-sur-Sarthe uważane jest za jedno z najbezpieczniejszych francuskich więzień i nie jest przepełnione, w przeciwieństwie do innych obiektów.