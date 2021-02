Muzeum Narodowe w Warszawie: kolejki spragnionych sztuki

Długo oczekiwaną Galerię Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, otwartą od 2 lutego, chcą zobaczyć wszyscy. Codziennie odwiedza ją ponad tysiąc osób, kolejka do niej ciągnie się przez cały dziedziniec.

Muzeum już przedłużyło godziny zwiedzania i ogłosiło bezpłatny wstęp przez tydzień po lockdownie. Rearanżacja galerii trwała prawie dziesięć lat, ale to pierwsza od czasów powojennych tak gruntowna przebudowa i zupełnie nowa ekspozycja. Poniżej dalsza część artykułu

Zmiany rzucają się w oczy natychmiast. Zaraz po wejściu do galerii odwiedzających wita egipska Bogini Sachmet o głowie lwicy z XIV wieku p.n.e. Ten potężny granitowy posąg ze świątyni w Karnaku przez lata stał w holu MNW. Teraz został przeniesiony do galerii, co wymagało wzmocnienia jej konstrukcji.

We wnętrzach uderza też kontrastowa gra światła i ciemności. Najdłuższa przestrzeń na parterze poświęcona sztuce grecko- rzymskiej wypełnia jasne światło, ślizgające się po antycznych rzeźbach i posadzkach także z białego marmuru i odbijające się od szklanych ścian z delikatnym rysunkiem spirali Fibonacciego. Boczne i podziemne sale spowija mrok, bo eksponowane są w nich zabytki grobowe - egipskie i rzymskie sarkofagi. Wnętrza pierwszych nawiązują do klimatu mastab, drugich do rzymskich katakumb. Symbolicznie mówią o współistnieniu życia i śmierci, a zarazem kreowaniu wokół nich mitologii i sztuki.

Mit i sztuka Przestrzeń projektowała znana warszawska pracownia Mirosława Nizio - Nizio Design International, która wygrała konkurs. To jej autorstwa są tak głośne realizacje, jak m.in. ekspozycja i rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego, czy wystawa główna Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin".

- Zmiany są kolosalne, wiele osób jest zaskoczonych. – podkreśla kuratorka Aleksandra Sulikowska-Bełczowska. I przypomina: - Poprzedni układ galerii był odwrócony. Najpierw eksponowano zabytki greckie i rzymskie, a na koniec wchodziło się do Egiptu. My po analizie doszliśmy do wniosku, że to niewłaściwe. Galeria służy przede wszystkim celom edukacyjnym, więc postanowiliśmy przywrócić chronologię.

W Galerii Sztuki Starożytnej w dziewięciu salach jest obecnie eksponowanych około 1800 zabytków starożytnych cywilizacji Egiptu, Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu. To zaledwie część zasobów MNW, bo zbiory te podzielone na kilka kolekcji są znacznie większe. Kolekcja bliskowschodnia liczy około 600 zabytków, starożytnego Egiptu - 4700, a klasyczna grecko-rzymska - 11 tysięcy. Są to obiekty w większości należące do MNW, częściowo do Uniwersytetu Warszawskiego oraz wieloletni depozyt Luwru, pozyskany jeszcze przez prof. Kazimierza Michałowskiego na początku lat 60.

Z depozytu Luwru pochodzi m.in. wspomniany już posag bogini Sachmet i eksponowany obok tors boga Amona o rysach faraona Tutanchamona,

Inne prezentowane arcydzieła to 10-metrowa - Księga Umarłych Piastunki Bakai z XIV w. p.n.e. z formułami i zaklęciami, które miały prowadzić po zaświatach na sąd Ozyrysa; egipskie antropoidalne sarkofagi, np. sarkofag kapłana Dżed Hora o złotej twarzy (złoto oznaczało, że osiągnął już stan świętości), czy rytualne ślepe wrota z mastaby egipskiego urzędnika Izi.

Portret młodego chłopca z Fajum z II w. n.e. to zupełnie unikatowy zabytek w polskich zbiorach i niezwykle rzadki w świecie. W MNW znajduje się od 1939 roku. Jest przykładem późnorzymskiego malarstwa tablicowego. Fajum znajduje się w Egipcie, ale zabytek pochodzi już z czasów panowania w nim Rzymian. Bardzo cennym obiektem jest pochodząca z Iranu złota maska (protoma) w kształcie głowy byka, którą reprodukują wszystkie plakaty i banery, promujące galerię pod hasłem „Mityczne otwarcie".

A także greckie wazy, wypełniające osobną salę, gdzie m.in. zobaczyć można naczynie kalpis z malarskim wizerunkiem słynnej poetki Safony.

Wyjątkową wartość ma też uzbrojenie hoplity ze starożytnej Grecji – fragmenty zbroi, tarcza hełm, wykonane z brązu, które trafiło do MNW jako depozyt po nieżyjącym kolekcjonerze Axelu Guttmannie, pasjonacie antycznych militariów.

Nie brak także pięknych rzeźb antycznych z marmuru, podnoszących blask jasnej amfiladowej przestrzeni, prowadzącej do sali, tworzącej iluzję starożytnego domu rzymskiego.

Twórcy nowej galerii stawiają przede wszystkim na bezpośredni kontakt z zabytkami, ale w tło wkomponowano dyskretnie też trochę multimediów, np. z informacjami o sztuce egipskiej i Dalekiego Wschodu, czy prezentacją produkcji ceramiki w Grecji.

Już nie mityczne otwarcie - Galeria Sztuki Starożytnej została zamknięta dla zwiedzających w 2011 roku, bo już nie spełniała współczesnych wymogów. To był okres dyrekcji Agnieszki Morawińskiej, kiedy rozpoczął się wielki proces remontowania muzeum. W latach 2013-17 odnowiono: Galerię Sztuki Średniowiecznej, Galerię Faras, Galerię Sztuki XX i XXI wieku, Galerię Sztuki Dawnej i otwarto nowa Galerię Wzornictwa - przypomina Aleksandra Sulikowska-Bełczowska.

Realizacja projektu „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie" ukończona została w grudniu ubiegłego w trakcie obecnej dyrekcji dr Łukasza Gawła. Była finansowana ze środków unijnych i budżetu Ministerstwa Kultury. Jej całkowity koszt wyniósł ponad 19 mln zł. Lockdown przesunął jej udostępnienie dla publiczności.