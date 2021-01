Wirus nie zatrzyma wystaw

We Włoszech otwierają część muzeów. Bohaterami tego roku są Dante, Tycjan, Hockney, Bacon.

Pomimo przedłużenia obostrzeń we Włoszech uznano tam, że muzea w najbezpieczniejszych regionach, określanych jako żółte, mogą pomóc obywatelom w przetrwaniu pandemii. Muzealnicy się cieszą. Poniżej dalsza część artykułu

Galeria Uffizi we Florencji już przypomina światu, że w tym roku obchodzimy 700-lecie śmierci Dantego i udostępnia wirtualną wystawę ilustracji renesansowego artysty Federico Zucarriego do „Boskiej komedii" Dantego Alighieri. 88 rzadko oglądanych rysunków prowadzi przez nieśmiertelne arcydzieło włoskiego poety. Wydaje się, że ilustratora znacznie bardziej zafascynowały piekło i czyściec niż niebo, bo większość prac im właśnie poświęcił. W Roku Dantego we Włoszech planowane są także liczne wydarzenia w realnej przestrzeni w kilkudziesięciu miastach związanych z poetą.

Nadzieja Hockneya W 2021 r. przypada 550. rocznica urodzin Albrechta Dürera, wielkiego niemieckiego artysty renesansu. National Gallery w Londynie uczci ją wystawą „Wędrówki Dürera: Podróże artysty renesansu", planowaną na marzec. Zgodnie z tytułem będzie to kronika podróży artysty w Alpy i do Włoch w połowie 1490 r., do Wenecji w 1505–1507 r. i do Niderlandów na przełomie lat 1520 i 1521, z ponad setką obrazów i rysunków zainspirowanych nimi, a sprowadzonymi z muzeów i prywatnych kolekcji. Te podróże miały znaczący wpływ na rozwój malarstwa i grafiki Dürera oraz na wymianę artystycznych idei między północną i południową Europą.

Najodważniej ujawnia tegoroczne artystyczne plany Londyn, mimo że przyszłość nad Tamizą z powodu mutującego koronawirusa wciąż jest niewiadomą. Royal Academy of Arts musiało właśnie przełożyć z powodu lockdownu wystawę „Francis Bacon: Man and Beast", pokazującą fascynacje malarza na wpół ludzkimi postaciami, a na wpół przypominającymi dzikie bestie.

Royal Academy of Arts nadal jednak zapowiada na wiosnę wystawę Davida Hockneya „The Arrival of Spring, Normandy, 2020" z ponad setką prac, stworzonych przez 83-letniego artystę na iPadzie w ubiegłym roku w Normandii, dokąd przeniósł się po wybuchu pandemii. Premierowe prace zostaną pokazane jako wielkoformatowe wydruki na papierze. Towarzyszy im przesłanie, inspirowane obserwacją odradzającej się natury: „Pamiętaj, nie mogą skasować wiosny".

Hitem jesieni w Royal Academy of Arts ma być retrospektywa „After Life" Mariny Abramović. Równolegle plenerowa, filmowa wersja jej operowego dzieła „The Seven Deaths of Maria Callas" pokazana zostanie na gigantycznych ekranach przy wejściu do stacji metra Tottenham Court Road w centrum Londynu.

Berlin i Wiedeń Tate Modern zapewnia, że w końcu marca otworzy „Infinity Mirror Rooms" z dwiema świetlnymi lustrzanymi instalacjami, fascynującymi iluzją nieskończoności najwybitniejszej współczesnej japońskiej artystki Yayoi Kusamy.

Podążając tropem Yayoi Kusamy (rocznik 1929) – malarki, rzeźbiarki, performerki, autorki instalacji, filmów wideo i powieści, cenionej w świecie jak Louise Bourgeois – warto pomyśleć o odwiedzeniu Berlina, bo Gropius Bau szykuje na marzec wielką retrospektywę jej dokonań.

Berlin będzie też świętował setne urodziny Josepha Beuysa, kultowego niemieckiego artysty, który przekraczał granice sztuki i łączył ją z utopią społeczną jako autor frazy „Każdy jest artystą". Hamburger Bahnhof przygotowuje na tę rocznicę wystawę „Zaczynając od języka" (kwiecień–sierpień), przypominającą, że zdaniem Beuysa mowa jest równa działaniu. Na pokazie nie zabraknie instalacji, rysunków, obiektów, filmów i dokumentów.

Latem wydarzeniem w Berlinie będzie ponowne otwarcie Neue Nationalgalerie po modernizacji w modernistycznym pawilonie zaprojektowanym przez Miesa van der Rohe. Na inaugurację przygotowywana jest wystawa „Minimal/Maximal" z pracami Alexandra Caldera, jednego z największych amerykańskich rzeźbiarzy XX wieku.

Kunthistorisches Museum (KHM) w Wiedniu zapewnia, że jesienią dojdzie do skutku wystawa „Wizje kobiety Tycjana. Piękno, miłość poezja", odwołana w ubiegłym roku. 60 zgromadzonych na niej obrazów z międzynarodowych kolekcji – zarówno Tycjana, jak i innych XVI-wiecznych artystów: Veronese'a, Tintoretta, Lotta, Bordone'a – opowie o kobiecości i atrybutach miłości w portretach realistycznych i idealizowanych pod wpływem poezji lub mitologii. Przy okazji KHM przypomina, że obchodzi właśnie 130-lecie swego istnienia. Najwspanialsze wiedeńskie muzeum sztuki otworzył w 1891 cesarz Franciszek Józef I.

Rijksmuseum w Amsterdamie w lutym zamierza otworzyć wystawę „Slavery" („Niewolnictwo"). Będzie to pierwszy tak obszerny pokaz poświęcony kolonializmowi i niewolnictwu, powiązanym ściśle z historią Holandii od XVII do XIX w., obejmującej cztery kontynenty i handel niewolnikami na Atlantyku i Oceanie Indyjskim. Łączy się z tym próba odtworzenia imion pokazywanych bohaterów, gdy era kolonializmu odbierała im tożsamość i godność.

Picasso i Rodin Paryż przygotowuje się do obchodów 200. rocznicy śmierci Napoleona. Ich głównym organizatorem jest Muzeum Armii w Hôtel des Invalides, gdzie znajduje się odrestaurowany grób cesarza. Muzeum Armii zapowiada dwie duże wystawy – historyczną „Nie ma już Napoleona" (od końca marca do września) i „Napoleon? Jeszcze raz!" (od maja do grudnia), do której zaproszono kilkunastu współczesnych artystów z Francji i innych krajów. Zrealizują prace, pokazujące wpływ działań cesarza na dzisiejszy świat.

Paryski kalendarz artystyczny jest bogaty, ale organizatorzy wystaw ostrożnie ujawniają szczegóły, świadomi, że wszystko w nim może się jeszcze niespodziewanie zmienić. Jako jedno z pierwszych znaczących wydarzeń 2021 zapowiadano jednak podwójną prezentację „Picasso-Rodin", porównującą dwóch gigantów, przygotowaną, połączonymi siłami muzeów Rodina i Picassa w obu lokalizacjach.