Anna Bilińska: Niezwykła portrecistka

Anna Bilińska (1854-1893) żyła w czasach, kiedy kobiety nie mogły kształcić się w uczelniach państwowych, więc studiowała malarstwo w prywatnych szkołach w Warszawie i w Paryżu. W 1889 roku na wystawie światowej w Paryżu zaprezentowała swój „Autoportret”, za który zdobyła srebrny medal oraz możliwość wystawiania swych dzieł na następnych wystawach poza konkursem. Był to wielki sukces artystki, który otworzył je drogę do europejskiej kariery. Autoportret z malarskimi pędzlami stał się jej wizytówką, a dziś jest uważany także za symboliczną manifest pokolenia kobiet, które walczyły o przynależne im miejsce w świecie sztuki.

Wielkoformatowe odkrycia

Na jej dorobek składają się obrazy olejne, akwarele, pastele i rysunki. Największa kolekcja jej prac znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale na obecną wystawę przywieziono też wiele dzieł z muzealnych i prywatnych kolekcji zagranicznych, m.in. z Victoria and Albert Gallery w Bath, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne Metropole, Göteborgs konstmuseum, State Museum of Pennsylvania, Musikinstrumenten-Museum w Berlinie.

Są wśród nich prawdziwe odkrycia. Zwłaszcza dwa olejne męskie portrety – amerykańskiego rzeźbiarza George’a Greya Barnarda i młodego pianisty wirtuoza Józefa Hoffmana. Oba zostały namalowane w 1890 roku

- Są nowością dla nas wszystkich. – mówi „Rz” współkuratorka dr Agnieszka Bagińska. – Oba powstały na zamówienie tego samego amerykańskiego mecenasa Alfreda Corninga Clarka, właściciela korporacji Singer, produkującej maszyny do szycia. Clark interesował się sztuką i wiele miesięcy spędzał w Europie i miał tu swoich stypendystów. Portret Barnarda Bilińska malowała w Paryżu, a Hoffmana w Berlinie. Jeszcze w XIX wieku właściciel przekazał obrazy rodzinom portretowanych. Obecnie portret Barnarda znajduje się w USA w zbiorach State Museum of Pennsylvania, a Hoffmana, choć pozostaje własnością prywatną, na co dzień można oglądać w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Berlinie.

Anna Bilińska „Portret własny”. 1887

