Andrzej Pagowski o miłości

Zgodnie z nim przybliża różne odcienie miłości. - Mam nadzieję, że moja interpretacja tematu skłoni państwa do ciekawych refleksji, a może nawet do zdefiniowania na nowo przeżywanych przez was uczuć – mówi Andrzej Pagowski.

Jubileuszowe wydanie kontynuuje artystyczne ambicje projektu, a jednocześnie znacznie modyfikuje dotychczasową formułę. Przede wszystkim kalendarz 2021 zawiera podwójną liczbę grafik, czyli 24 wizualne interpretacje tematu. Przypomnijmy, że początkowo wywoławcze hasła kalendarzy, powstających pod okiem Andrzeja Pągowskiego jako ich dyrektora kreatywnego, skupiało się na sprawach uniwersalnych: „Życie”, „Zdrowie", „Człowiek to brzmi dumnie".

Ale od 2016 roku konsekwentnie koncentruje się wokół kobiety, jej wizerunku, spojrzenia na współczesny świat, osobowości, czy nowych modelach kobiecości, Na te tematy wypowiadały się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W ubiegłym roku główne hasło brzmiało „Kobieta w męskich oczach”, a głos zabrało 12 znanych aktorów, muzyków, naukowców. Z kolei w 2019 – „Kobiecym zdaniem”, bo zawierał komentarze 12 artystek, pisarek, aktorek, reżyserek i dziennikarek. Wcześniejsze edycje „Kobiece sprawy”, „Oblicza kobiet” i „Kobiety o kobietach” ilustrowały prace zaproszonych plakacistów obojga płci, fotografów (głównie mężczyzn) i artystek, ilustrujących sentencje znanych kobiet ze świata polityki, literatury, filmu, teatru, sztuki lub mody.

Wydająca kalendarz firma Gedeon Richter Polska stworzyła dzięki temu projektowi liczącą już ponad 130 dzieł polskiej sztuki współczesnej kolekcję.

W edycji kalendarza 2021 pierwsze skrzypce gra Andrzej Pągowski, bo on jest autorem wszystkich grafik. Przewodni temat dotyczy już nie tylko kobiet, bo miłość dosięgnąć może każdego. Dlatego grafiki, przypominające karty szkicownika, czy dziennika, inspirują i uzupełniają wypowiedzi dwojga znanych psychoterapeutów: Katarzyny Miller i Wojciecha Eichelbergera, przez co na miłość możemy spojrzeć z perspektywy kobiecej i męskiej.

W rytm kolejnych miesięcy rośnie temperatura emocji. W styczniu jest mowa o miłości platonicznej, o której Wojciech Eichelberger mówi, że może być miłością do istot nierealnych do tworów naszej wyobraźni. W lutym pojawia się pierwsza miłość – naiwna i niewinna, jak zauważa Katarzyna Miller. Czym różni się od dojrzałej, dowiecie się we wrześniu. Wojciech Eichelberger twierdzi: - Miłość dojrzała to miłość mądra, to miłość która daje wolność . Miłość namiętna wybucha w maju. W kalendarzu jest także miejsce dla flirtu, miłości do dzieci, miłości tragicznej, uniwersalnej Agape, a nawet miłości dla siebie, bo zdaniem Katarzyny Miller: - Żadna miłość nie jest możliwa bez pokochania siebie.

I jeszcze jedna, zaszyfrowana, której nie komentują słowa, lecz reminiscencje ukryte w obrazach. Grafiki Andrzeja Pągowskiego noszą jego własny autorski styl, ale też niejednokrotnie odwołują się do wielkich dzieł, np. młodzieńczego „Davida” Michała Anioła, „Narodzin Wenus” Sandro Botticellego, „Tańca” Henri Matisse’a albo do ikon popkultury, jak Marylin Monroe. Nie trudno odkryć, że to wyraz miłości do sztuki.

