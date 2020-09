Picasso w Konstancinie

Portret namalowany tuszem na papierze przestawia Witolda-K, artystę sztuk wizualnych, który gościł w domu Picassa w 1967 roku w Antibes na południu Francji. Witold-K odwiedził Picassa wraz ze swoim przyjacielem i do dziś świetnie pamięta tę wizytę.



„Nie wiedziałem, do kogo jedziemy. – wspomina, - Jacques Prévert powiedział tylko: „poznasz mojego przyjaciela”. Kiedy drzwi się otworzyły i zobaczyłem w nich postać Picassa, dostałem gęsiej skóry od głowy do stóp. Oni zaczęli natychmiast ze sobą gadać, a ja stałem z boku. Raptem Picasso się odwraca i patrzy na mnie niczym drapieżny puchacz. „To ten?” – pyta”.



Pokaz portretu i spotkanie z jego bohaterem rozpocznie się w niedzielę 13 września o 18.00 w ramach festiwalu Otwarte Ogrody w Konstancinie-Jeziornie.



Dzieło Picassa stało się dla Witolda-K rodzajem talizmanu i towarzyszy ono podczas najważniejszych jego wystaw. Teraz będzie otwierał monograficzną wystawę Witolda-K „Od człowieka do czarnej otchłani”. Od 27 września do 29 listopada roku w Galerii Hugonówki w Konstancinie Jeziornie zaprezentowanych zostanie ponad 50 prac, ze szczególnym uwzględnieniem premierowego wystawienia najnowszych obrazów w cykli black holes i samotność, które powstają w konstancińskiej pracowni Witolda-K, a także rzadko pokazywanych publicznie wczesnych prac artysty powstałych w latach 50., 60. i 70.



Witold-K do Francji, wyjechał na początku lat 60. na stypendium. Po przemyceniu do Maisons-Laffitte rękopisów Stanisława Cata-Mackiewicza dla Paryskiej Kultury stracił możliwość powrotu do Polski i na długie lata osiadł zagranicą. Francja a potem USA. Pobyt we Francji zaowocował wieloma ciekawymi relacjami m.in.z pisarką Françoise Sagan czy fotografem André Villersem. W kręgu jego najbliższych przyjaciół był Jacques Prévert, bardzo popularny w latach 60. francuski poeta i autor tekstów piosenek.



Ze względu na reżim sanitarny ilość miejsc na spotkanie ograniczona. Obowiązują akredytacje dziennikarskie (magdallena.mich@gmail.com), a dla zwiedzających bezpłatne wejściówki do odbioru w recepcji KDK Hugonówka, ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna w dniu wydarzenia.