Zełenski stawia na Paryż

Wszystko wskazuje jednak na to, że ukraiński temat będzie dominował. Francuski przywódca chce przekonać gospodarza Kremla do zorganizowania spotkania na najwyższym szczeblu w ramach „formatu normandzkiego". Poinformowała o tym kilka dni temu agencja Reuters, powołując się na źródło w Paryżu. Po raz ostatni przywódcy Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji spotykali się osobiście i rozmawiali o wojnie w Donbasie w Berlinie w październiku 2016 roku. Od tamtej pory zginęło już ponad 300 ukraińskich żołnierzy.

– Putin obrał taką taktykę, taktykę presji. W ten sposób chciał zmusić Ukrainę do ustępstw i realizacji rosyjskiej wizji „porozumień mińskich". Chodzi o autonomię dla samozwańczych republik Donbasu. W Kijowie na to się nigdy nie zgodzono, rozmowy najwyżej mogą dotyczyć specjalnego statusu dla części obwodów ługańskiego i donieckiego, ale o żadnych republikach nie ma mowy – mówi „Rzeczpospolitej" Wołodymyr Fesenko, czołowy ukraiński politolog. – Najpierw Putin czekał, aż się skończą wybory we Francji, później miał własne, a następnie postanowił poczekać na nowego ukraińskiego prezydenta – dodaje.

Po raz pierwszy nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadzwonił do Putina w lipcu. W ten sposób przerwał długą ciszę, bo ostatnia rozmowa telefoniczna byłego już prezydenta Petra Poroszenki z rosyjskim przywódcą odbyła się w czerwcu ubiegłego roku, od tamtej pory wszystkie kontakty na najwyższym szczeblu były zawieszone. Były artysta kabaretowy przerwał milczenie i postanowił pójść na skróty. Poprosił gospodarza Kremla o uwolnienie 24 ukraińskich marynarzy, zaatakowanych i aresztowanych w Cieśninie Kerczeńskiej w listopadzie zeszłego roku. Do Moskwy udała się nawet pełnomocnik ukraińskiego parlamentu ds. praw człowieka Ludmiła Denisowa. Pod koniec lipca poinformowała, że porozumienie w sprawie uwolnienia marynarzy już jest. Tuż po tym rosyjski sąd przedłużył im areszt i w mediach znów zapadła cisza.

– Poprosiłem o to, by wpłynął na tamtą stronę, by przestali zabijać naszych ludzi – relacjonował prezydent Ukrainy. Wtedy też namawiał do przeprowadzenia spotkania na najwyższym szczeblu w ramach „czwórki normandzkiej". Zadzwonił też do Macrona i zapowiedział, że zadzwoni do kanclerz Niemiec Angeli Merkel.