Czarna owca Partii Republikańskiej

Tłumaczył, że jego ojciec – uciekinier z Palestyny, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych w wieku 16 lat, wpoił w nim przeświadczenie, że Ameryka to kraj możliwości. Przytoczył cytat z Jerzego Waszyngtona na temat zagrożeń, jakie niesie stronnictwo na rzecz jednej partii i mocno skrytykował dwupartyjny system, w formie, w jakiej funkcjonuje w USA.

„Amerykanie pozwolili przedstawicielom rządu, pod pretekstem nagłej konieczności i jedności partii, ignorować podstawowe zasady systemu instytucjonalnego: podziału władzy, federalizmu i praworządności [...] Współczesna polityka jest uwikłana w stronniczą spiralę śmierci, ale jest ucieczka od tego" – napisał, nawołując Amerykanów do pójścia za jego przykładem i odrzucenia lojalności partyjnych, które przyczyniają się do podziałów. „Proszę was, żebyście uwierzyli, że stać nas na więcej niż ten dwupartyjny system. Jeżeli nic nie zrobimy w tym kierunku, to stracimy Amerykę" – napisał w „Washington Post".